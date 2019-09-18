На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции ООС

На Донбассе с начала суток 18 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций ОС, а именно неподалеку Березового и вблизи Водяного.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил - неподалеку Травнегвоо и вблизи Крымского.

О погибших или раненых не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в течение прошлых суток, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб и еще двое получили ранения.

Кроме того, по данным ООН, за более чем пять лет на Донбассе погибли 3339 мирных жителей.