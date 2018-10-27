На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ни один украинский военный не пострадал

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 27 октября 2018 года, боевики 4 раза совершили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook..

Отмечается, что боевики обстреляли из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинских военных на Приазовье, вблизи Водяного.

При этом зафиксирован один случай применения боевиками вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Оккупанты не оставляют в покое воинов Объединенных сил неподалеку Песков и Опытного. Здесь противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Подчеркивается, что в результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала субботы, 27 октября, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.