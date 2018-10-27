ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 19:10
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ни один украинский военный не пострадал

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 27 октября 2018 года, боевики 4 раза совершили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook..

Отмечается, что боевики обстреляли из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинских военных на Приазовье, вблизи Водяного.

При этом зафиксирован один случай применения боевиками вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Оккупанты не оставляют в покое воинов Объединенных сил неподалеку Песков и Опытного. Здесь противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Подчеркивается, что в результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что с начала субботы, 27 октября, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Линию разграничения за сутки пересекли более 49 тыс. жителей Донбасса Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и РФ
Новости Украины ДонбасссводкаООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь