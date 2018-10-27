На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Жоден український військовий не постраждав

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 27 жовтня 2018 року, бойовики 4 рази вчинили обстріл позицій Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів опорні пункти українських військових на Приазов'ї, поблизу Водяного.

При цьому зафіксовано один випадок застосування бойовиками озброєння, забороненого мінськими угодами.

"Не полишають окупанти у спокої воїнів Об'єднаних сил неподалік Пісків та Опитного. Тут противник вів прицільний вогонь з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в штабі.

Підкреслюється, що внаслідок обстрілів жоден з українських військовослужбовців не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку суботи, 27 жовтня, бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.