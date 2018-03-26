Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины, - штаб

НовостиОбщество    26.03.2018 - 18:37
Фото: АТО на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: АТО на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали

На Донбассе российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток боевики совершили 20 обстрелов позиций наших защитников, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном.

Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского.

Отметим, что в результате вражеского огня украинские воины не пострадали.      

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 26 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 26 березень 2018 р.

Напомним, трехсторонняя контактная группа и представители ОРДЛО договорились о прекращении огня с 00:01 30 марта.

Ситуацию на Донбассе можно решить только через правоохранительную миротворческую миссию, - Аваков В фонд НАТО по разминированию на Донбассе заложено лишь 100 тыс. евро
Теги публикации: Донбасс, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top