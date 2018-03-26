На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины, - штаб

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали

На Донбассе российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток боевики совершили 20 обстрелов позиций наших защитников, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном.

Также враг дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского.

Отметим, что в результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 26 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 26 березень 2018 р.

Напомним, трехсторонняя контактная группа и представители ОРДЛО договорились о прекращении огня с 00:01 30 марта.