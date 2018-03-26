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На Донбасі бойовики 20 разів порушили режим тиші, - штаб

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 18:37
Фото: АТО на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: АТО на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті ворожого вогню українські воїни не постраждали

На Донбасі російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості про повне припинення вогню. З початку доби бойовики скоїли 20 обстрілу позицій наших захисників, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів і гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріплень у Водяному.

Також ворог двічі застосовував великокаліберні кулемети по захисникам Павлополя, Пісків, а стрілецьку зброя - поблизу Мар'їнки, Широкіно, Талаковки і Гнутово.

На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі потрапили захисники Луганського. Крім цього, з БМП і кулеметів противник обстріляв наші опорні пункти неподалік Новгородського.

Відзначимо, що в результаті ворожого вогню українські воїни не постраждали.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 26 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, тристороння контактна група та представники ОРДЛО домовилися про припинення вогню з 00:01 30 березня.

Ситуацію на Донбасі можна вирішити лише через правоохоронну миротворчу місію, - Аваков У фонд НАТО щодо розмінування на Донбасі закладено лише 100 тис. євро
Теги публікації: Донбас, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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