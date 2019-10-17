ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 19:37
На Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник шість раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме поблизу Павлополя, у Талаковки, неподалік Авдіївки та поблизу Водяного.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" скоїв вісім обстрілів по українських позиціях: неподалік Золотого, поблизу Новозвановки, неподалік Луганського і у Новолуганского.

"протягом поточної доби в результаті обстрілу втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донеччині загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

До цього у Міністерстві оборони України вже заявляли про посилення обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Зокрема, збройні формування випустили по українських позиціях в районі Водяного, Лебединського, Погоди та Авдіївки 36 хв калібрів 120 і 82 мм.

На окупованому Донбасі 257 осіб вважаються зниклими безвісти Умова про розпуск "ЛДНР" заважає реалізації мінських угод, - МЗС Росії
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся