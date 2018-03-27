На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб

В результате обстрелов никто не пострадал

На Донбассе в первую половину суток, 27 марта, боевики 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате обстрелов никто не пострадал. Об этом сообщает штаб АТО.

"В первую половину суток режим "всеобъемлющего перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по нашим укреплениям вблизи Луганского.

Также на Донецком направлении из гранатометов были обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском и Гранитном. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки.

Также из крупнокалиберных пулеметов противник дважды открывал огонь по опорным пунктам наших войск неподалеку Павлополя.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 27 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 27 березень 2018 р.

Напомним, сегодня сообщалось, что за трое суток боевики российско-оккупационных войск более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и техники сторон в Станице Луганской.