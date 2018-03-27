На Донбасі бойовики 13 раз обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

В результаті обстрілів ніхто не постраждав

На Донбасі в першу половину доби, 27 березня, бойовики 13 раз обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ), в результаті обстрілів ніхто не постраждав. Про це повідомляє штаб АТО.

"У першу половину доби режим "всеосяжного перемир'я" бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримався. Станом на 18:00 зафіксовано 13 обстрілів позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисникам населеного пункту Новолуганское, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів - по нашим укріпленням поблизу Луганського.

Також на Донецькому напрямку з гранатометів були обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському та Гранітному. Великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю окупанти застосовували по захисникам Авдіївки.

Також з великокаліберних кулеметів супротивник двічі відкривав вогонь по опорним пунктам наших військ неподалік Павлополя.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 27 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 27 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що за три доби бойовики російсько-окупаційних військ понад 100 разів порушили режим припинення вогню і в черговий раз зірвали розведення сил і техніки сторін у Станиці Луганській.