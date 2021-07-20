На Донбассе активизировались вражеские снайперы и диверсионные группы, - разведка
Вражеские войска РФ продолжают наращивать боевые возможности на Донбассе. В частности, оккупанты учатся форсировать водоемы для наступательных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации ведомства, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов были проведены:
- сборы с корректировщиками артиллерийского огня;
- обучение с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий;
- учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов за наступательной тематикой.
Кроме того, враг активизировал подготовку к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.
Также на передовых позициях оккупантов увеличилась присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые "недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области".
Напомним, боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе три раза за прошедшие сутки и продолжили обстрелы сегодня с утра.