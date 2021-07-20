ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі активізувалися ворожі снайпери та диверсійні групи, - розвідка

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 20 липня 2021 16:38
На Донбасі активізувалися ворожі снайпери та диверсійні групи, - розвідка Фото: на Донбасі активізувалися ворожі снайпери та диверсійні групи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ворожі війська РФ продовжують нарощувати бойові спроможності на Донбасі. Зокрема, окупанти вчаться форсувати водойми для наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією відомства, в окремих підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів були проведені:

  • збори з корегувальниками артилерійського вогню;
  • навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;
  • навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою.

Крім того, ворог активізував підготовку до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.

Також на передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які "нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ".

Нагадаємо, бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі три рази за минулу добу і продовжили обстріли сьогодні з ранку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас бойовики диверсанты
NEWS
Найбагатша людина на Землі здійснила політ в космос, екіпаж Безоса вже повернувся
Найбагатша людина на Землі здійснила політ в космос, екіпаж Безоса вже повернувся
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року