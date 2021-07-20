На Донбасі активізувалися ворожі снайпери та диверсійні групи, - розвідка
Ворожі війська РФ продовжують нарощувати бойові спроможності на Донбасі. Зокрема, окупанти вчаться форсувати водойми для наступальних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією відомства, в окремих підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів були проведені:
- збори з корегувальниками артилерійського вогню;
- навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;
- навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою.
Крім того, ворог активізував підготовку до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.
Також на передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які "нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ".
Нагадаємо, бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі три рази за минулу добу і продовжили обстріли сьогодні з ранку.