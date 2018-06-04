На Донбассе 90 тыс. людей находятся под угрозой химического отравления

Разгерметизация емкостей с хлором может привести к летальным последствиям

Из-за неудовлетворительного состояния фильтровальных станций, которые расположены в близости к проведению боевых действий, существует вероятность повреждения и разгерметизации емкостей с хлором и неконтролируемого его выброса в атмосферу, что при больших объемах выброса может привести к большому количеству летальных исходов среди населения. Об этом на презентации результатов исследования по экологической ситуации на Донбассе сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает корреспондент РБК-Украина.

"Неудовлетворительным остается состояние фильтровальных станций, которых в регионе 20, и подавляющее большинство из них находится в непосредственной близости к местам проведения боевых действий. Существует вероятность повреждения и разгерметизации емкостей с хлором и неконтролируемого его выброса в атмосферу, что может привести к загрязнению окружающей среды. Один килограмм жидкого хлора при взаимодействии с кислородом превращается в 315 литров газообразного хлора, который быстро разносится ветром. При больших объемах выброса жидкого хлора, население, которое проживает в зоне возможного химического заражения может получить тяжелую степень химического отравления, что может привести к большому количеству летальных последствий", - сообщил он.

Так, около 90 тысяч людей попадают в прогнозируемую зону химического заражения при аварии в местах хранения хлора.

"В случае прекращения работы фильтровальных станций без питьевой воды могут остаться около 3 млн человек", - добавил Черныш.

Напомним, ранее сегодня Черныш сообщил, что затопление шахты "Золотое", которая расположена в Золотом, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции создают угрозу для населения Донбасса.