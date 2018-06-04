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На Донбасі 90 тис. людей перебувають під загрозою хімічного отруєння

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 13:17
Фото: Вадим Черниш (УНІАН)
Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Розгерметизація ємностей із хлором може призвести до летальних наслідків

Через незадовільний стан фільтрувальних станцій, які розташовані в близькості до проведення бойових дій, існує вірогідність пошкодження та розгерметизації ємностей із хлором та неконтрольованого його викиду в атмосферу, що при великих обсягах викиду може призвести до великої кількості летальних наслідків серед населення. Про це на презентації результатів дослідження щодо екологічної ситуації на Донбасі повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає кореспондент РБК-Україна.

"Незадовільним залишається стан фільтрувальних станцій, яких в регіоні 20, і переважна більшість з них знаходиться в безпосередній близькості до місць проведення бойових дій. Існує вірогідність пошкодження та розгерметизації ємностей із хлором та неконтрольованого його викиду в атмосферу, що може призвести до забруднення навколишнього середовища. Один кілограм рідкого хлору при взаємодії з киснем перетворюється в 315 літрів газоподібного хлору, який швидко розноситься вітром. При великих обсягах викиду рідкого хлору, населення, яке проживає в зоні можливого хімічного зараження може отримати важкий ступінь хімічного отруєння, що може призвести до великої кількості летальних наслідків", - повідомив він.

Так, близько 90 тисяч людей потрапляють в прогнозовану зону хімічного зараження при аварії в місцях зберігання хлору.

"У разі припинення роботи фільтрувальних станцій без питної води можуть лишитись близько 3 млн осіб", - додав Черниш.

Нагадаємо, раніше сьогодні Черниш повідомив, що затоплення шахти "Золоте", яка розташована в Золотому, та перебої в роботі Донецької фільтрувальної станції створюють загрозу для населення Донбасу.

Без води на Донбасі можуть залишитись до 3 млн людей, - Черниш Черниш розповів про екологічні загрози населенню Донбасу
Теги публікації: Донбас, фильтровальные станции, химическое загрязнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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