UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Донбасі затримали двох колаборантів, які здавали РФ координати шахт та лікарень

Фото: На Донбасі затримали двох колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє мешканців Новогродівки (Донецька область) передавали окупантам дані про переміщення та місця дислокації українських захисників на території міста. Правоохоронці їх виявили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Протягом лютого 2023 року двоє місцевих мешканців через месенджер "Telegram" надсилали військовослужбовцю РФ дані про переміщення та місця дислокації українських захисників на території Новогродівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони передавали координати місцевих шахт, залізничних станцій та лікарні. Крім того, жінка за своє сприяння отримувала від представника РФ грошову винагороду.

Чоловіку та жінці оголосили про підозри у колабораційній діяльності та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, що російська шпигунка збирала дані про оборонні підприємства у Кіровоградській області. Поплічницю окупантів викрили та затримали правоохоронці.

Колишні працівники виправної колонії у Херсонській області співпрацювали з окупантами та отримали за це фейкові "посади". Правоохоронці виявили їх та затримали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасДонецька областьВійна в Україні