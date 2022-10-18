На Донбасі загинув громадянин Італії, який воював на боці окупантів, - ЗМІ
Громадянин Італії, який воював на боці російський окупантів, загинув на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство ANSA.
"Еліа Путцолу, родом із Сардинії, приєднався до лав бойовиків у 2019 році з ідейних переконань. Перед тим він деякий час жив у російському Таганрозі", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, одна з бабусь юнака мала російське коріння, що могло посприяти його підвищеному інтересу до Росії. На початку така інформація в італійських ЗМІ, згодом в МЗС Італії підтвердили загибель Путцолу, зазначивши, що тримають зв’язок з його родиною.
Це третій загиблий в Україні італієць з тих, про кого відомо. Наприкінці березня загинув 45-річний Еді Онгаро, який з 2015 року був у лавах бойовиків. У вересні на Харківщині загинув 27-річний Беньямін Джорджіо Галлі, який воював на боці України у лавах Інтернаціонального легіону.
Нагадаємо, що у понеділок, 17 жовтня, вночі та вранці російські окупанти атакували понад 25 населених пунктів України.
Також пд Херсоном окупанти зводять укріплення із награбованих матеріалів.
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