На Донбассе погиб гражданин Италии, воевавший на стороне оккупантов, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство ANSA .

"Элиа Путцолу, родом из Сардинии, присоединился к рядам боевиков в 2019 году по идейным убеждениям. Прежде он некоторое время жил в российском Таганроге", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, одна из бабушек юноши имела русские корни, что могло поспособствовать его повышенному интересу к России. В начале такая информация в итальянских СМИ, впоследствии в МИДе Италии подтвердили гибель Путцолу, отметив, что держат связь с его семьей.

Это третий погибший в Украине итальянец из тех, о ком известно. В конце марта погиб 45-летний Эди Онгаро, с 2015 года находившийся в рядах боевиков. В сентябре в Харьковской области погиб 27-летний Беньямин Джорджио Галли, воевавший на стороне Украины в рядах Интернационального легиона.