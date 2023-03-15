На Донбасі виявили двох колаборантів, які підтримували окупацію населених пунктів

"У березні 2022 року мешканець Мирнограду поширив на власній сторінці у соціальній мережі публікації та відеозаписи про так зване "звільнення" армією РФ одного з міст Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також він репостив розповсюджену у проросійських групах неправдиву інформацію щодо "прощання" захопленого окупантами міста з українською спадщиною.

"Аналогічний контент з виправдовуванням воєнних злочинів РФ опублікував у своєму акаунті тієї ж соцмережі мешканець Костянтинівки. Зокрема, у червні та серпні 2022 року він розміщував "скорботні" матеріали про загибель на Донбасі генерала РФ та обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури, вчинений нібито ЗСУ", - додали у прокуратурі.

Чоловікам повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників.