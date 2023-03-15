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На Донбасі виявили двох колаборантів, які підтримували окупацію населених пунктів

Фото: На Донбасі затримали двох колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів Донецької області у соціальних мережах висловлювали свою підтримку російським військовим. Правоохоронці виявили їх та оголосили підозри у виправдовуванні збройної агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У березні 2022 року мешканець Мирнограду поширив на власній сторінці у соціальній мережі публікації та відеозаписи про так зване "звільнення" армією РФ одного з міст Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також він репостив розповсюджену у проросійських групах неправдиву інформацію щодо "прощання" захопленого окупантами міста з українською спадщиною.

"Аналогічний контент з виправдовуванням воєнних злочинів РФ опублікував у своєму акаунті тієї ж соцмережі мешканець Костянтинівки. Зокрема, у червні та серпні 2022 року він розміщував "скорботні" матеріали про загибель на Донбасі генерала РФ та обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури, вчинений нібито ЗСУ", - додали у прокуратурі.

Чоловікам повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників.

Нагадаємо, що СБУ затримала колишнього співробітника, який закликав українських захисників до дезертирства та втечі з Києва. Якщо колеги йому відмовляли, шантажував "злити" дані про них ФСБ.

СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Працівникам СБУ вдалося знайти схованку з вибухівкою.

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