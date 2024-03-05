На Донбасі троє агентів РФ шукали позиції систем ППО. Їх судили за держзраду

Троє жителів Донецької та Луганської області отримали вироки за допомогу Росії. Вони шукали системи ППО поблизу лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Як встановило розслідування, усі троє засуджених є жителями Донецької та Луганської областей. Зловмисники працювали на військову розвідку окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил Росії.

Так, один із них був на прямому зв'язку з командиром розвідувального підрозділу 100-ї окремої мотострілецької бригади російських військ.

Інший зловмисник переїхав до Дніпропетровської області, де відстежував пункти базування ППО, а також переміщення військових колон українських захисників у напрямку передової. Щоб збирати "потрібну" інформацію, він влаштувався експедитором у торговельній компанії та під виглядом робочих поїздок розвідував місцевість.

Ще один пособник агресора був учасником російської агентурної мережі, яку Служба безпеки нейтралізувала в березні 2022 року в Луганській області. У складі ворожої групи зловмисник готував "звіти" окупантам про дислокацію підрозділів Сил оборони під час боїв за Сєвєродонецьк.

Яку інформацію вони передавали окупантам

Насамперед зловмисників цікавили місця тимчасової дислокації передових підрозділів Сил оборони на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Також вони намагалися виявити пункти базування ППО та маршрути переміщення важкої бронетехніки в районі Краматорська та у прифронтовій Дніпропетровській області.

Що вирішив суд

Співробітники СБУ затримали всіх трьох ворожих поплічників унаслідок спецоперацій навесні 2022 і восени 2023 року. Суд визнав зрадників винними за трьома статтями кримінального кодексу України:

державна зрада;

надання збройним формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ;

несанкціоноване поширення інформації про напрямок, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану;

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив одному зі зловмисників 7 років в'язниці, інший - отримав 10 років ув'язнення, а ще один зрадник проведе за ґратами 12 років.

Вироки для зрадників і окупантів

Нещодавно суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Киви. Засуджений шпигував за комплексами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області.

Також четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах, отримали реальні терміни ув'язнення. Їх засудили до 15 років позбавлення волі.