На Донбасі росіяни обстріляли ТЕС: без світла шахта, 17 людей опинились під землею

"У результаті обстрілу в Донецькій області знеструмлювалось обладнання однієї з підстанцій - без напруги залишились побутові споживачі та шахта", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Зокрема, на момент обстрілу у шахті було 17 працівників, на поверхні виникла пожежа, займання ліквідовано.

Крім того, увечері ворог обстріляв ТЕС у Донецькій області.

"Постраждалих немає. Відключено блок", - додали у Міненерго.

Ця ТЕС потрапляє під обстріл не вперше

Внаслідок обстрілів вчергове постраждала прифронтова ТЕС ДТЕК, яка зазнавала неодноразових атак раніше.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства", - розповіли в ДТЕК.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.

За останні два з половиною місяці, як зазначили у компанії, ворог здійснив на станцію більше десятка атак. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено.

Обстріли ТЕС в Україні

Росія стала звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. Наприклад, 12 листопада повідомлялося, що за останні три тижні РФ вже тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Під обстріл потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.