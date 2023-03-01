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На Донбасі росіяни обмежують світло для цивільних, знищили електроопору, - Генштаб

Фото: на Донбасі росіяни обмежують світло для цивільних, знищили електроопору (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Мангушському районі тимчасово окупованої території Донецької області окупанти обмежують електропостачання цивільним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами, радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни змінили тактику переміщення військових колон в тимчасово окупованому місті.

Тим часом у Часовому Яру Донецької області російські військові обстріляли школу. Обійшлося без поранених та загиблих.

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