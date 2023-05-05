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На Донбасі РФ зосередилась на двох напрямках, за добу втративши понад роту солдатів

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Донбас, П'ятниця 05 травня 2023 11:59
На Донбасі РФ зосередилась на двох напрямках, за добу втративши понад роту солдатів Фото: на Донбасі РФ зосередилась на двох напрямках, за добу втративши понад роту солдатів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ворог втратив понад роту загиблими та пораненими на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції. Успіху не мав, відійшов", - розповів він.

За словами Тарнавського, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції підрозділів ЗСУ та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА.

"Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 468 обстрілів", - додав генерал.

При цьому, втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Також знищено та пошкоджено 21 одиницю озброєння та військової техніки противника. А саме:

  • 1 танк;
  • 2 БМП;
  • 3 одиниці реактивної системи залпового вогню 9К58 “Смерч”;
  • самохідна гаубиця 2С3 “Акація”;
  • станція РЕБ “Поле-21”;
  • самохідна артилерійська установка 2С1 “Гвоздика”;
  • автоматизована станція постановки перешкод Р330Ж “Житель”4
  • 2 склади боєприпасів.

Як повідомлялося, "гарячими точками" на таврійському напрямку залишаються Мар'їнка та Авдіївка Донецької області. Зокрема, з Авдіївки найближчим часом намагатимуться евакуювати всіх цивільних.

Нагадаємо, українські військові, ймовірно, провели успішні контратаки у Авдіївки та Мар'їнки, а росіяни сповільнили просування в Бахмуті.

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