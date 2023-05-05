На Донбассе РФ сосредоточилась на двух направлениях, за сутки потеряв более роты солдат
Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки враг потерял более роты погибшими и ранеными на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции. Успеха не было, отошел", - рассказал он.
По словам Тарнавского, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции подразделений ВСУ и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии противник использует БПЛА.
"В общей сложности, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 468 обстрелов", - добавил генерал.
При этом потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Также уничтожена и повреждена 21 единица вооружения и военной техники противника. А именно:
- 1 танк;
- 2 БМП;
- 3 единицы реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч";
- самоходная гаубица 2С3 "Акация";
- станция РЭБ "Поле-21";
- самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";
- автоматизированная станция постановки помех Р330Ж "Житель";
- 2 склада боеприпасов.
Как сообщалось, "горячими точками" на таврическом направлении остаются Марьинка и Авдеевка Донецкой области. В частности, из Авдеевки в ближайшее время постараются эвакуировать всех гражданских.
Напомним, украинские военные предположительно провели успешные контратаки у Авдеевки и Марьинки, а россияне замедлили продвижение в Бахмуте.
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