ЗСУ успішно контратакували біля Авдіївки: карти боїв від ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 2 травня. Генштаб України повідомив, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового), Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки ( 11 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили також здійснили невдалі наземні атаки поблизу Невського (18 км на північний захід від Кремінної) і Торського (16 км на захід від Кремінної). Інший російський "воєнкор" стверджував, що російські та українські війська вступили в позиційні бої біля Площанки (16 км на північний захід від Кремінної) та балки Журавка (18 км на захід від Кремінної) 1 травня.

Бої на Донбасі

Російські війська досягли незначних успіхів поблизу Бахмута, але не просунулися в самому місті 2 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний схід від шосе O0506 біля Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута відбулося 17 бойових зіткнень. Череватий також повідомив, що українські війська періодично атакують російські позиції в Бахмуті, коли бачать можливість провести штурм, який не загрожує їхнім військам, і зазначив, що українські контратаки є частиною української мобільної оборони в Бахмуті.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися далі в західному та північно-західному Бахмуті та проводили штурми в північній, західній та південній частинах міста. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Предтечиного (14 км на південний захід від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська також проводили штурми біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та в напрямку Олександро-Шултине (15 км на південний захід від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що 2 травня українські сили здійснили успішні контратаки в районі Авдіївки. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили контратакують у Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки) і провели частково успішну контратаку в напрямку Водайного (8 км на південний захід від Авдіївки).

Інші російські "воєнкори" стверджували, що українські сили контратакували на схід від Троїцького (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися в цьому районі на 1,5 км.

Проте ISW не спостерігала останніх візуальних доказів успішних українських контратак у районі Авдіївки. Українські сили проводять періодичні обмежені локалізовані контратаки в районі Авдіївки, і заявлене українське просування, ймовірно, є частиною цієї тривалої схеми.

2 травня російські війська продовжили обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Сіверного (7 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська наступали на південний захід Авдіївки. Російське джерело стверджувало, що російські війська захопили українські позиції на південь від Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) 1 травня, хоча ISW ще не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

2 травня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Українські сили продовжують діяти на островах та навколо них у дельті річки Дніпро в Херсонській області. Геолокаційні кадри, опубліковані російським військовим блогером 2 травня, показують, як українські війська проводять рейд у районі порту Херсона на південь від Херсона. Ці кадри, ймовірно, є частиною триваючої української присутності на островах річки Дніпро, як раніше оцінювало ISW.

Масштаби та наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, і ISW наразі не оцінює, що українська діяльність у та за річкою Дніпро в Херсонській області є контрнаступальним зусиллям.

Українські війська продовжують завдавати ударів по ключових російських матеріально-технічних вузлах у Запорізькій області. Окупаційний урядовець Запорізької області Володимир Рогов звинуватив українських військових у тому, що 2 травня вони випустили вісім ракет HIMARS по Токмаку та завдали ударів по залізниці та житловим кварталам. Як повідомляв ISW раніше, українські війська постійно націлювали такі вузли, як Токмак і Мелітополь, принаймні з вересня 2022 року, і ці удари не є відхиленням від цієї моделі.

Російські джерела звинуватили українські війська в ударах по Криму 1 травня. Російська окупаційна влада стверджувала, що 1 травня російські війська збили два українські безпілотники, націлені на Євпаторію. Покращення погодних умов, ймовірно, дозволить українським і російським силам частіше використовувати дрони.