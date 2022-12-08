На Донбасі 20 зеків-окупантів втекли зі зброєю, трьох дезертирів уже ліквідували

"Під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб", - йдеться у повідомленні.

Окупанти розшукують втікачів. За даними Генштабу, трьох в'язнів вже ліквідували.

Крім того, у Запорізькій області окупанти почали роздавати повістки місцевим жителям. Ймовірно, росіяни планують мобілізувати чоловіків та відправити на фронт.

Нагадаємо, що ЗСУ минулої доби відбили атаки ворога поблизу 15 населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.