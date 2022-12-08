На Донбассе 20 зеков-оккупантов сбежали с оружием, троих дезертиров уже ликвидировали

"Во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных", - говорится в сообщении.

Оккупанты разыскивают беглецов. По данным Генштаба, троих заключенных уже ликвидировали.

Кроме того, в Запорожской области оккупанты начали раздавать повестки местным жителям. Вероятно, россияне планируют мобилизовать мужчин и отправить на фронт.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки врага вблизи 15 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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