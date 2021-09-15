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На Донбасе задержали боевика "ДНР". Он хотел перейти линию фронта

Автор: Валерия Полищук

На Донбассе при попытке пересечения линии разграничения задержали боевика "ДНР". Его выявили украинские военнослужащие одной из бригад, выполняющие боевые задачи в районе проведения ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Задержанным боевиком оказался Артем Костенко. Он в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

В ходе допроса задержанный предоставил важную информацию о структуре бандформирований российских боевиков. В частности, о руководстве и имеющееся вооружении.

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ДонбассДНР