На Донбасе задержали боевика "ДНР". Он хотел перейти линию фронта

На Донбассе при попытке пересечения линии разграничения задержали боевика "ДНР". Его выявили украинские военнослужащие одной из бригад, выполняющие боевые задачи в районе проведения ООС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Задержанным боевиком оказался Артем Костенко. Он в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
В ходе допроса задержанный предоставил важную информацию о структуре бандформирований российских боевиков. В частности, о руководстве и имеющееся вооружении.