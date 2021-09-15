На Донбасі затримали бойовика "ДНР". Він хотів перейти лінію фронту

На Донбасі при спробі перетину лінії розмежування затримали бойовика "ДНР". Його виявили українські військовослужбовці однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
Затриманим бойовиком виявився Артем Костенко. Він у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР".
В ході допиту затриманий надав важливу інформацію про структуру бандформувань російських бойовиків. Зокрема, про керівництво та наявне озброєння.