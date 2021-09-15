RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі затримали бойовика "ДНР". Він хотів перейти лінію фронту

Автор: Валерія Поліщук

На Донбасі при спробі перетину лінії розмежування затримали бойовика "ДНР". Його виявили українські військовослужбовці однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Затриманим бойовиком виявився Артем Костенко. Він у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

В ході допиту затриманий надав важливу інформацію про структуру бандформувань російських бойовиків. Зокрема, про керівництво та наявне озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДНР