На Донбасе задержали боевика "ДНР". Он хотел перейти линию фронта
На Донбассе при попытке пересечения линии разграничения задержали боевика "ДНР". Его выявили украинские военнослужащие одной из бригад, выполняющие боевые задачи в районе проведения ООС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Задержанным боевиком оказался Артем Костенко. Он в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
В ходе допроса задержанный предоставил важную информацию о структуре бандформирований российских боевиков. В частности, о руководстве и имеющееся вооружении.
Затриманий при спробі перйти лінію розмежування
Знущання, наркотики та алкоголь… При спробі перетину лінії розмежування військовослужбовці однієї із бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали чоловіка. Ним виявився Артем Костенко, котрий у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР. Ось про що повідав нашим захисникам затриманий.Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, September 15, 2021