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На Донбасе задержали боевика "ДНР". Он хотел перейти линию фронта

Новина українською →
Донбасс, Среда 15 сентября 2021 17:10
На Донбасе задержали боевика "ДНР". Он хотел перейти линию фронта Фото: На Донбасе задержали боевика "ДНР" (facebook.com/novostidnua)
Автор: Валерия Полищук

На Донбассе при попытке пересечения линии разграничения задержали боевика "ДНР". Его выявили украинские военнослужащие одной из бригад, выполняющие боевые задачи в районе проведения ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Задержанным боевиком оказался Артем Костенко. Он в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

В ходе допроса задержанный предоставил важную информацию о структуре бандформирований российских боевиков. В частности, о руководстве и имеющееся вооружении.

Затриманий при спробі перйти лінію розмежування

Знущання, наркотики та алкоголь… При спробі перетину лінії розмежування військовослужбовці однієї із бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали чоловіка. Ним виявився Артем Костенко, котрий у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР. Ось про що повідав нашим захисникам затриманий.

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, September 15, 2021

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