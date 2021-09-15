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На Донбасі затримали бойовика "ДНР". Він хотів перейти лінію фронту

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Донбас, Середа 15 вересня 2021 17:10
На Донбасі затримали бойовика "ДНР". Він хотів перейти лінію фронту Фото: на Донеччині затримали бойовика " ДНР " (facebook.com/novostidnua)
Автор: Валерія Поліщук

На Донбасі при спробі перетину лінії розмежування затримали бойовика "ДНР". Його виявили українські військовослужбовці однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Затриманим бойовиком виявився Артем Костенко. Він у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

В ході допиту затриманий надав важливу інформацію про структуру бандформувань російських бойовиків. Зокрема, про керівництво та наявне озброєння.

Затриманий при спробі перйти лінію розмежування

Знущання, наркотики та алкоголь... При спробі перетину лінії розмежування військовослужбовці однієї із бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали чоловіка. Ним виявився Артем Костенко, який у 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої ДНР. Ось про що повідав нашим захисникам затриманий.

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, September 15, 2021

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