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На Донбасе боевики стреляли в районе Зайцево

Донбасс, Воскресенье 30 августа 2020 07:56
На Донбасе боевики стреляли в районе Зайцево
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили перемирие. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.

А после обеда, российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку от Зайцево.

"Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не открывали", - отметили.

С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Среди украинских военных нет военных потерь и ранений.

Напомним, 28 августа боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня.

Также сообщалось, что с начала перемирья на Донбассе погиб 21 боевик.

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