"Донатив" на армію РФ. У Києві затримали топ-менеджера одного із найбільших банків України

"Служба безпеки затримала у Києві високопосадовця, який причетний до фінансування війни РФ проти України. Ним виявився директор Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, топ-менеджер банку регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

"Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. У подальшому через цю платформу він переказував кошти на цифрові гаманці окупантів", - розповіли у відомстві.

Топ-менеджер одного із найбільших банків України затриманий у Києві, фінансував армію РФ (t.me/SBUkr)

Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".

"Інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Telegram-каналах. Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів", - констатували у СБУ.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.