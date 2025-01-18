"Донатив" на армію РФ. У Києві затримали топ-менеджера одного із найбільших банків України

У Києві затримали директора Департаменту одного із найбільших банків України. Він фінансував російську армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
"Служба безпеки затримала у Києві високопосадовця, який причетний до фінансування війни РФ проти України. Ним виявився директор Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли в СБУ, топ-менеджер банку регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.
"Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. У подальшому через цю платформу він переказував кошти на цифрові гаманці окупантів", - розповіли у відомстві.
Топ-менеджер одного із найбільших банків України затриманий у Києві, фінансував армію РФ (t.me/SBUkr)
Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".
"Інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Telegram-каналах. Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів", - констатували у СБУ.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомлялось, росіянин, який у Харкові був співробітником українського банку, працював на спецслужби РФ. Завдяки розслідуванню його злочинів, правоохоронці змогли знайти його поплічника - керівника однієї місцевої філії популярного українського банку.
Крім того, один з керівників департаменту безпеки "Укренерго" "зливав" інформацію про наслідки ударів РФ по енергетичних об'єктах України. Також він виправдовував злочини російських окупантів.
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