Донати на ЗСУ: як не стати жертвою шахраїв

Волонтерський рух в Україні став справжнім феноменом сьогодення. Він продемонстрував світові єдність українців, його стійкість перед агресором та щиру готовність допомогти тим, хто цього потребує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кіберполіції у Facebook.
Однак, на жаль, шахраї не оминули цю благородну справу. Вони намагаються використовувати волонтерство для особистої вигоди, видаючи себе за волонтерів або ж створюючи фейкові благодійні фонди й організації. Їхня мета - привласнити кошти, які призначені для допомоги захисникам і захисницям України, а також людям, постраждалим від війни.
Звичайно, якщо з проханням про допомогу звертаються ваші друзі чи знайомі, яким ви довіряєте, ризик шахрайства значно менший. Однак, навіть у таких випадках, важливо переконатися, що повідомлення опубліковане справді цією людиною, а не шахраєм, який отримав доступ до акаунту користувача. Для цього зв’яжіться з цим знайомим іншими каналами комунікації.
В інших випадках для перевірки такого збору здійсніть наступні кроки:
Якщо мова йде про приватну особу, слід дізнатися, чому вона не зареєстрована як волонтер.
З одного боку, офіційна реєстрація дає певну гарантію легальності. З іншого боку, шахраї можуть використовувати відомі назви та імена, щоб обдурити людей.
Отже, щоб переконатися, що благодійний фонд чи громадська організація справжні, рекомендується зробити такі кроки:
Окрім цього, не рекомендуємо вводити повні дані банківської картки (термін дії, CVV-код) при здійсненні пожертв - ваша платіжна інформація може потрапити до шахраїв.
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