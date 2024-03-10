Донаты на ВСУ: как не стать жертвой мошенников

Волонтерское движение в Украине стало настоящим феноменом современности. Оно продемонстрировало миру единство украинцев, его стойкость перед агрессором и искреннюю готовность помочь тем, кто в этом нуждается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киберполиции в Facebook.
Однако, к сожалению, мошенники не обошли стороной это благородное дело. Они пытаются использовать волонтерство для личной выгоды, выдавая себя за волонтеров или же создавая фейковые благотворительные фонды и организации. Их цель - присвоить средства, которые предназначены для помощи защитникам и защитницам Украины, а также людям, пострадавшим от войны.
Конечно, если с просьбой о помощи обращаются ваши друзья или знакомые, которым вы доверяете, риск мошенничества значительно меньше. Однако, даже в таких случаях, важно убедиться, что сообщение опубликовано действительно этим человеком, а не мошенником, который получил доступ к аккаунту пользователя. Для этого свяжитесь с этим знакомым по другим каналам коммуникации.
В других случаях для проверки такого сбора выполните следующие шаги:
Если речь идет о частном лице, следует узнать, почему оно не зарегистрировано как волонтер.
С одной стороны, официальная регистрация дает определенную гарантию легальности. С другой стороны, мошенники могут использовать известные названия и имена, чтобы обмануть людей.
Итак, чтобы убедиться, что благотворительный фонд или общественная организация настоящие, рекомендуется предпринять следующие шаги:
Кроме этого, не рекомендуем вводить полные данные банковской карты (срок действия, CVV-код) при осуществлении пожертвований - ваша платежная информация может попасть к мошенникам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.