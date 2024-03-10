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Донаты на ВСУ: как не стать жертвой мошенников

Иллюстративное фото (t.me)
Автор: Валерия Полищук

Волонтерское движение в Украине стало настоящим феноменом современности. Оно продемонстрировало миру единство украинцев, его стойкость перед агрессором и искреннюю готовность помочь тем, кто в этом нуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киберполиции в Facebook.

Однако, к сожалению, мошенники не обошли стороной это благородное дело. Они пытаются использовать волонтерство для личной выгоды, выдавая себя за волонтеров или же создавая фейковые благотворительные фонды и организации. Их цель - присвоить средства, которые предназначены для помощи защитникам и защитницам Украины, а также людям, пострадавшим от войны.

Как проверить частного лица или волонтера

Конечно, если с просьбой о помощи обращаются ваши друзья или знакомые, которым вы доверяете, риск мошенничества значительно меньше. Однако, даже в таких случаях, важно убедиться, что сообщение опубликовано действительно этим человеком, а не мошенником, который получил доступ к аккаунту пользователя. Для этого свяжитесь с этим знакомым по другим каналам коммуникации.

В других случаях для проверки такого сбора выполните следующие шаги:

  • попросите отчеты за предыдущие периоды и сборы;
  • узнайте больше об этом лице или волонтере, в частности, сотрудничают ли они с известными организациями или публичными лицами. В таком случае на официальных страницах соответствующих организаций и инфлюэнсеров должна быть также информация о совместной деятельности;
  • есть ли у них награды или награды за помощь и отзывы о деятельности;
  • освещена ли работа волонтера или частного лица в информационном поле;
  • воспользуйтесь сервисом поиска изображений в Google для проверки фотографий и скриншотов документов под сбором - мошенники обычно используют украденные чужие фото в своих профилях https://images.google.com;
  • проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ.

Если речь идет о частном лице, следует узнать, почему оно не зарегистрировано как волонтер.

Как проверить благотворительный фонд и общественную организацию

С одной стороны, официальная регистрация дает определенную гарантию легальности. С другой стороны, мошенники могут использовать известные названия и имена, чтобы обмануть людей.

Итак, чтобы убедиться, что благотворительный фонд или общественная организация настоящие, рекомендуется предпринять следующие шаги:

  • проверьте их членство в профессиональных ассоциациях, типа https://vboabu.org.ua/;
  • убедитесь, что ЕГРПОУ внесен в реестры https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search;
  • выясните, имеет ли БФ или ОО физическое присутствие (офис, действительные номера телефонов) и персонал;
  • попросите сведения об учредителях и отчетность за предыдущие годы - это публичная информация, которая должна быть в свободном доступе. Отсутствие таких данных повышает вероятность того, что вы наткнулись на мошенников;
  • узнайте о сотрудничестве с известными организациями, волонтерами и публичными лицами;
  • проверьте наличие отличий и отзывов о работе;
  • установите, заручались ли БФ или ОО поддержкой со стороны публичных лиц;
  • проверьте присутствие в информационном поле;
  • воспользуйтесь сервисом поиска изображений в Google, как и в случае с проверкой частного лица или волонтера.

Кроме этого, не рекомендуем вводить полные данные банковской карты (срок действия, CVV-код) при осуществлении пожертвований - ваша платежная информация может попасть к мошенникам.

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