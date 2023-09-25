Про донати, вибори, серіали та затяжну війну: головне з інтерв'ю Притули РБК-Україна

Сергій Притула - один з найвідоміших українських волонтерів. Заснований ним благодійний фонд вже зібрав понад 5,65 млрд гривень за час повномасштабної війни. Кошти йдуть як на допомогу армії, так і на гуманітарні потреби, зокрема на прифронтових та деокупованих територіях України.

Фонд Притули відомий своїми "мега-зборами" коштів на масштабні закупки для потреб української армії. Так, минулого року Притула оголосив збір на купівлю трьох турецьких безпілотників "Байрактар". Цільова сума збору - 500 млн гривень, але за три дні українці задонатили йому 600 мільйонів гривень, а компанія-виробник зрештою передала його фонду три "Байрактари" безкоштовно. Тож зібрані тоді кошти пішли на реалізацію іншого мега-проекту - купівлю розвідувального супутника ICEYE разом з доступом до бази даних сузір'я інших супутників.

Про донати

Як розповідає Притула в інтерв'ю РБК-Україна, зараз він спостерігає тренд на падіння рівня донатів. І пояснює це перш за все економічними причинами, адже за час війни українці точно не стають багатшими, натомість мають закривати свої поточні побутові потреби. "Атаки по енергосистемі призвели до того, що в листопаді, грудні, січні люди багато грошей витрачали на те, щоб у них було тепло і світло вдома", - каже волонтер.

Він також відмічає падіння донатів з-за кордону, які особливо важливі для фонду - адже дуже багато закупок Фонд Притули робить саме за валюту. Причина цього аналогічна - в українців, які були вимушені емігрувати, теж з'являться багато побутових потреб і, відповідно, менше можливостей донатити. Хоча, підкреслює Притула, якщо збори його Фонду зачіпають не лише українських емігрантів (як у випадку з підривом росіянами Каховської ГЕС), а й загалом іноземців, доля закордонних донатів суттєво зростає.

Прогноз на осінь і зиму

На думку Притули, поточна осінь і майбутня зима для України не будуть легшими за минулі - адже росіяни напевно знову вдадуться до системних обстрілів українських енергооб'єктів.

"Чим довше триває війна, тим відсоток людей, які вважають, що військові дії завершаться в межах найближчого місяця-двох-трьох чи пів року, постійно скорочується і скорочується. Немає підстав вважати, що це може закінчитися до кінця цього року. І я не хочу на себе брати зайву відповідальність якогось вангування на непотрібному місці. Проте робота нашого фонду планується з орієнтуванням на те, що і наступного року війна не закінчиться", - каже Притула.

Про потреби української армії під час контрнаступу

Серед поточних потреб української армії під час контрнаступу, які забезпечує і планує забезпечувати його фонд, Притула особливо виділяє засоби для розмінування, FPV-дрони, засоби радіоелектронної боротьби, дрони-камікадзе. З росіянами тут постійно триває конкуренція. "Це гонка науково-технічного процесу, інновацій в сфері miltech, де нам потрібно максимально мобілізуватися і по лінії держави, і по лінії підтримки волонтерського середовища", - каже волонтер.

Про позицію Заходу

Притула досить регулярно спілкується із представниками партнерських країн Заходу, зокрема парламентарями та чиновниками. На його думку, загалом на Заході відсутнє розуміння того, в який саме спосіб має закінчитись російсько-українська війна.

"Ми дуже часто чуємо від наших союзників, що "ми будемо стояти з Україною до кінця". Фінальне розуміння того, скільки треба і який кінець, його немає. Найгірше, що зараз відбувається, це коли вони нам перекидають м'ячик і кажуть: ви самі визначте, що для вас перемога. Коли ми кажемо, що для нас перемога, вони кажуть: не все так просто, є певні червоні лінії. Немає очевидної єдності у поглядах, наприклад, щодо військового вирішення питання деокупації Криму, для багатьох це така червона лінія", - каже Притула.

Про серіали за бюджетний кошт

Сфера культури та діяльність профільного міністерства в Україні регулярно опиняється в центрі гучних скандалів. Зокрема, влітку великий скандал спричинило фінансування державою виробництва численних серіалів розважального характеру - на думку багатьох українців, в часи російської агресії, коли кожна державна гривня має так чи інакше працювати на перемогу, подібні витрати абсолютно недоцільні.

Притула, який здобув свою популярність як телеведучий та шоумен-комік до того як повністю зануритись у волонтерство, у цьому сенсі категоричний: жодних державних витрат на зйомки розважального контенту не має бути.

Однак, безумовно, боротися з росіянами не тільки на полі бою, а й в інформаційному полі потрібно, каже волонтер. "Вони просувають свої наративи, і ця війна наративів має місце. Чи повинна держава Україна на це симетрично чи асиметрично відповідати? Так, на мою думку, повинна. Бо інакше ми програємо інфопростір, інакше вакуум кимось буде заповнений", - каже Притула.

"Чи є адекватною відповіддю на російську інформаційну політику, російські наративи, якісь фільми чи серіали, серіали розважального характеру, які фінансуються з державного бюджету. Та ні, ні разу!

Що таке розважальний контент? Ти хочеш веселити людей і заробити на цьому гроші. Знайди, будь ласка, приватного інвестора, зніми за його кошти, продай це каналам, кінотеатрам, зароби і з маржі віддай прибуток інвестору і зароби собі", - додає волонтер.

Про вибори і політику

Вже ближче до завершення кар'єри в шоу-бізнесі, Притула спробував свої сили в політиці: у 2019 році балотувався до Верховної ради за списком партії "Голос" (але депутатом не став), а у 2020-ому пішов на вибори мера Києва, де зайняв третє місце.

Притула виступає категорично проти проведення в Україні виборів до завершення війни (про ситуацію довкола виборів та позицію західних партнерів України щодо цього РБК-Україна вже писало).

"Я особисто вважаю, що це максимальна безглуздість - вибори під час війни. Тому що, по-перше, яка може бути легітимність цього волевиявлення, як забезпечити його за кордоном для 8 мільйонів українських біженців - це неможливо.

Внутрішні переселенці масово не проголосують з ряду причин. А люди на окупованих, перепрошую, територіях, це наші громадяни, вони будуть мати можливість проголосувати? Не будуть. А ті військові, які захищають нас і можливі вибори, а як без їхнього голосу взагалі можна казати, що ці вибори відбулися? Тому треба припинити ці маніпуляції і це бурління. Тому що люди нервуються, люди не хочуть того. Я не знаю серед своїх знайомих, друзів, нікого, хто б сказав, що капець, вкрай необхідно проводити вибори", - каже Притула.

І навіть якщо війна триватиме ще кілька років, вибори все одно проводити не варто, стверджує волонтер. І додає: за ті гроші, які мають бути витрачені на проведення виборів, можна купити величезну кількість необхідного Силам безпеки та оборони України.

Одне з найпопулярніших питань до Притули (як і до інших топ-волонтерів): чи збирається він потім конвертувати свій рівень впізнаваності і довіри у політичне майбутнє. В політичних кулуарах давно ходять розмови про створення однієї чи кількох волонтерсько-військово-ветеранських партій.

"Я не знаю волонтерів з того оточення, з яким я спілкуюся, які займаються волонтерством для того, щоб це було трампліном в політику. Тому що основна маса волонтерів, з якими я спілкуюся, це люди, які займаються волонтерством з 2014 року, так само, як і я", - каже Притула.

При цьому він припускає, що багато хто з нинішніх волонтерів все ж спробує себе у політиці в майбутньому і вважає це абсолютно адекватним рішенням.

"Волонтери показали здатність українців до самоорганізації. Це люди, які показують лідерство, це люди, яким інші люди довіряють розпоряджатися бюджетом. Тому що вони формують якийсь бюджет, це люди, які вміють організовувати процеси, менеджерити якісь проекти. Тобто це хороші люди, яким можна заходити в ті чи інші органи влади, місцевого самоврядування чи законотворчості", - каже Притула.

Повний текст інтерв'ю Сергія Притули для РБК-Україна читайте за посиланням.

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