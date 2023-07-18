Не донатами єдиними: як провідні українські бізнеси допомагають країні

За інформацією центру розвитку інновацій станом на січень 2023 року майже 90% підприємств України допомагають країні під час війни, зокрема, 65% допомагають ЗСУ.

Компанії закривають потреби як напряму, так і з допомогою громадських чи благодійних організацій, які точково вивчили запити населення. Важливим фактором надання підтримки є раптові масштабні події, такі як нещодавня катастрофа на Каховській ГЕС, адже вони потребують максимально швидкої та рішучої реакції від бізнесу.

Докладніше про те, на що спрямовують ресурси і як допомагають українцям лідери різних галузей зараз, у нашому огляді.

IDS Ukraine

На сьогодні виробник "Моршинської", "Миргородської" та енергетика "Воля" надав питної води для потреб населення на суму понад 150 млн грн від початку повномасштабного вторгнення. У червні після підриву Каховської ГЕС гуманітарні зусилля IDS Ukraine спрямувала на підтримання мешканців територій півдня України. Ця допомога включає понад 5 млн літрів питної води на суму 35 млн грн, а також закупівлю двох мобільних очисних станцій і витратних матеріалів для них. Обладнання має забезпечити потреби людей у питній воді об’ємом понад 1,6 млн літрів щомісячно.

Uklon

З початку повномасштабної війни компанія допомагала своїм клієнтам евакуюватися у відносно безпечні міста України. Сервісом "Евакуація" здійснили 2767 поїздок. Також для підтримки людей з інвалідністю, кількість яких через російську агресію збільшується, спільно з партнерами Uklon запустив клас "Інклюзивний". Відтепер пасажири, які користуються кріслом колісним, можуть безперешкодно пересуватися на спеціально оснащених авто.

ROZETKA

Український інтернет-магазин у червні купив обладнання рятувальникам та населенню підтопленої Херсонщини. Серед спорядження — майже 200 фільтрів для води, понад 100 генераторів, страхувальних жилетів, майже пів сотні човнів та моторів до них.

Також разом із Благодійним Фондом Сергія Притули Rozetka відкрила збір на 10 000 000 гривень на 2000 планшетів для підрозділів ТрО ЗСУ.

Нова пошта

З початку літа логістична компанія закупила оснащення, яке пришвидшує процес розмінування територій. Також Нова пошта власним коштом доставляла гуманітарну допомогу, яку збирали для людей із Херсонщини. Зібрана допомога складає 200 кілограмів на людину.

SOCAR Energy Ukraine

У червні 2023 SOCAR Energy Ukraine забезпечила ДСНС України в Одеській області 20 тонн пального. Після аварії на Каховській ГЕС нафтова компанія надала понад 1000 літрів дизелю та газу, щоб рятувати людей і тварин. Також літаком передали колекторний трубопровід для перепомпування стічних вод, підводні та мотопомпи, гумові човни, захисні костюми, рятувальні жилети, літній та зимовий одяг.

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В цілому, згуртованість бізнесу і швидке реагування на раптові життєві виклики — сильний фундамент для стійкості країни та великий вклад у наближення перемоги. Згідно з заявами, компанії планують й надалі продовжувати підтримку суспільства, поки в цьому буде потреба.