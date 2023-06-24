UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Домовитись вже не вийде, хтось повинен буде програти: Подоляк про бунт Пригожина

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина обов'язково завершиться поразкою однієї зі сторін, оскільки домовитись вже не вийде. В Росії усе тільки починається.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як пише Подоляк, "контртерористична операція" Пригожина на території Росії вже призвела до:

  • захоплення Ростова, низки федеральних трас, штабів Південного округу;
  • оцінки з боку ФСБ, Національного антитерористичного центру, Генеральної прокуратури Росії.

"Розкол еліт надто очевидний. Домовитись і вдати, що все залагоджено, не вийде. Хтось має обов'язково програти: або Пригожин (з фатальним фіналом), або колективний "антиПригожин" (група Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) та кооператив "Озеро"). У Росії все тільки починається", - відзначає радник голови Офісу президента.

Бунт Пригожина

Вчора, 23 червня, голова ПВК заявив про те, що російська армія вдарила по тилових позиціях "Вагнера", внаслідок чого було вбито "величезну кількість солдатів". Після цього він оголосив про "похід" на Ростов-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії".

Наразі відомо про те, що "вагнерівці" вже зайвшли в Ростов. За словами Пригожина, його найманці вже збили три вертольоти ЗС РФ й планують далі йти до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Тим часом в Москві оголосили "антитерористичні заходи".

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаЄвген Пригожин