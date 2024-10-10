Домовилась з "Газпромом". Угорщина може збільшити імпорт російського газу

Угорщина може збільшити закупівлі російського газу. Відповідний меморандум було підписано з "Газпромом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook та "Газпром" у Telegram.
Угорський чиновник провів переговори з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.
За словами Сійярто, "надійні постачання" газу до Угорщини "гарантуються" співпрацею країни з Росією та "Газпромом".
Чиновник нагадав, що Угорщина ще у 2021 році уклала довгостроковий контракт на постачання газу, що "забезпечує безпеку постачання".
"Завдяки цьому у 2024 році до нашої країни надійде 6,7 мільярда кубометрів російського газу за конкурентоспроможними цінами. Сьогодні MVM та "Газпром" підписали угоду про збереження цієї сприятливої для Угорщини практики", - розповів Сійярто.
Він не розкрив деталі угоди. Але в "Газпромі" уточнили, що Сійярто та Міллер підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає можливість збільшення постачання російського газу до Угорщини.
Нагадаємо, Угорщина є одним із ключових торгових партнерів РФ у Європі. Будапешт відмовляється надавати Україні військову допомогу, зриває підтримку України з боку ЄС і продовжує налагоджувати відносини з Москвою.
Зокрема Угорщина активно купує російський газ. Після 2024 року, коли транзит газу РФ через Україну припиниться, угорська влада розраховує на імпорт через Туреччину.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.