Домовилась з "Газпромом". Угорщина може збільшити імпорт російського газу

Угорський чиновник провів переговори з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

За словами Сійярто, "надійні постачання" газу до Угорщини "гарантуються" співпрацею країни з Росією та "Газпромом".

Чиновник нагадав, що Угорщина ще у 2021 році уклала довгостроковий контракт на постачання газу, що "забезпечує безпеку постачання".

"Завдяки цьому у 2024 році до нашої країни надійде 6,7 мільярда кубометрів російського газу за конкурентоспроможними цінами. Сьогодні MVM та "Газпром" підписали угоду про збереження цієї сприятливої для Угорщини практики", - розповів Сійярто.

Він не розкрив деталі угоди. Але в "Газпромі" уточнили, що Сійярто та Міллер підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає можливість збільшення постачання російського газу до Угорщини.