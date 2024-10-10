RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Договорилась с "Газпромом". Венгрия может увеличить импорт российского газа

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава "Газпрома" Алексей Миллер провели встречу (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Иван Носальский

Венгрия может нарастить закупки российского газа. Соответствующий меморандум был подписан с "Газпромом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook и "Газпром" в Telegram.

Венгерский чиновник провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. 

По словам Сийярто, "надежные поставки" газа в Венгрию "гарантируются" сотрудничеством страны с Россией и "Газпромом". 

Чиновник напомнил, что Венгрия еще в 2021 году заключила долгосрочный контракт на поставки газа, что "обеспечивает безопасность поставок". 

"Благодаря этому в 2024 году в нашу страну поступит 6,7 миллиарда кубометров российского газа по конкурентоспособным ценам. Сегодня MVM и "Газпром" подписали соглашение о сохранении этой благоприятной для Венгрии практики", - рассказал Сийярто. 

Он не раскрыл детали соглашения. Но в "Газпроме" уточнили, что Сийярто и Миллер подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возможность увеличения поставок российского газа в Венгрию. 

Венгрия импортирует российский газ

Напомним, Венгрия является одним из ключевых торговых партнеров РФ в Европе. Будапешт отказывается предоставлять Украине военную помощь, срывает поддержку Украины со стороны ЕС и при этом продолжает налаживать отношения с Москвой.

В частности, Венгрия активно покупает российский газ. После 2024 года, когда транзит газа РФ через Украину прекратится, венгерские власти рассчитывают на импорт через Турцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромРоссийская ФедерацияВенгрияГаз