Договорилась с "Газпромом". Венгрия может увеличить импорт российского газа

Венгерский чиновник провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

По словам Сийярто, "надежные поставки" газа в Венгрию "гарантируются" сотрудничеством страны с Россией и "Газпромом".

Чиновник напомнил, что Венгрия еще в 2021 году заключила долгосрочный контракт на поставки газа, что "обеспечивает безопасность поставок".

"Благодаря этому в 2024 году в нашу страну поступит 6,7 миллиарда кубометров российского газа по конкурентоспособным ценам. Сегодня MVM и "Газпром" подписали соглашение о сохранении этой благоприятной для Венгрии практики", - рассказал Сийярто.

Он не раскрыл детали соглашения. Но в "Газпроме" уточнили, что Сийярто и Миллер подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает возможность увеличения поставок российского газа в Венгрию.