Українці можуть отримати до 32 тисяч "зимової" допомоги: що має бути

Естонська рада у справах біженців оголосила про старт "зимової" допомоги для українців. Програма охоплює Запорізьку, Миколаївську та Харківську область, де надаватимуть гранти до 32 200 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Естонську раду у справах біженців.
Програма передбачає можливість отримання допомоги для таких напрямків:
Ця допомога покликана допомогти родинам зберегти свою продуктивну худобу та птицю в зимових умовах, зміцнюючи їх самодостатність та покращуючи добробут у складний період.
Участь у програмі можуть взяти домогосподарства, що відповідають критеріям вразливості.
Подати заявку можуть лише повнолітні особи, які представляють домогосподарство, що постраждало від війни, і мають продуктивну худобу та птицю.
У пріоритеті домогосподарства, що відповідають одному або декільком критеріям вразливості:
Нагадаємо,що кошти на додаткову субсидію на опалення житла вугіллям та дровами будуть виділені за рахунок державного бюджету та ООН, і надаватися вони будуть по-новому.
Крім того, в умовах постійного зростання цін в Естонії українські біженці стикаються з фінансовими труднощами. Про це свідчать результати останнього соцопитування.