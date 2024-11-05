Українці можуть отримати до 32 тисяч "зимової" допомоги: що має бути

Програма передбачає можливість отримання допомоги для таких напрямків:

Відновлення приміщень для тварин - до 17 200 гривень;

- до 17 200 гривень; Закупівля кормів - до 12 000 гривень;

- до 12 000 гривень; Ветеринарна підтримка - до 3 000 гривень на вакцинацію та лікування поширених зимових захворювань.

Ця допомога покликана допомогти родинам зберегти свою продуктивну худобу та птицю в зимових умовах, зміцнюючи їх самодостатність та покращуючи добробут у складний період.

Участь у програмі можуть взяти домогосподарства, що відповідають критеріям вразливості.

Подати заявку можуть лише повнолітні особи, які представляють домогосподарство, що постраждало від війни, і мають продуктивну худобу та птицю.

У пріоритеті домогосподарства, що відповідають одному або декільком критеріям вразливості: