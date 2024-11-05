Украинцы могут получить до 32 тысяч "зимней" помощи: что для этого нужно

Эстонский совет по делам беженцев объявил о старте "зимней" помощи для украинцев. Программа охватывает Запорожскую, Николаевскую и Харьковскую область, где будут предоставлять гранты до 32 200 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эстонский совет по делам беженцев.
Программа предусматривает возможность получения помощи по следующим направлениям:
Эта помощь призвана помочь семьям сохранить продуктивный скот и птицу в зимних условиях, укрепляя их самодостаточность и улучшая благосостояние в сложный период.
В программе могут принять участие домохозяйства, соответствующие критериям уязвимости.
Подать заявку могут только совершеннолетние лица, представляющие домохозяйство, пострадавшее от войны, и имеющие продуктивный скот и птицу.
Приоритет будет отдан домохозяйствам, соответствующим одному или нескольким критериям уязвимости:
Напомним, что средства на дополнительную субсидию для отопления жилья углем и дровами будут выделены за счет государственного бюджета и ООН, и предоставляться они будут по-новому.
Кроме того, в условиях постоянного роста цен в Эстонии украинские беженцы сталкиваются с финансовыми трудностями. Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса.