Домінування, перевага та дружба. Як збірна України проти суперників по Лізі націй грала

"Синьо-жовті" найдовшу історію протистоянь мають з албанською командою. Уперше з "гірськими орлами" збірна України перетнулася у кваліфікації до ЧС-1998. Тоді через складну безпекову ситуацію домашні матчі за межами батьківщини змушена була грати Албанія. Команді Йожефа Сабо довелося летіти до іспанської Гранади, де мінімальну перемогу збірній приніс якраз Ребров.

Другий матч із балканцями відбувся в серпні 1997-го. На столичному НСК "Олімпійський" на нетопового суперника прийшли солідні 38 тисяч уболівальників. Утім, усі вони ледь не стали свідками неприємної сенсації. Лише на 87-й хвилині "синьо-жовті" зуміли дотиснути албанців. Наш герой – знову Ребров. А далі був плей-офф із Хорватією і проліт повз французький Мундіаль.

Нове побачення команд трапилося у відборі до ЧС-2006. Підопічні Олега Блохіна спершу розібралися з албанською збірною у Тірані. У першому таймі відзначився Русол, а по перерві – Гусін. Матч у Дніпропетровську турнірного значення для українців уже не мав, тож після голу Шевченка оборона "синьо-жовтих" двічі проґавила Богдані. Врятував українців місцевий улюбленець Ротань (2:2).

Далі ж збірні України та Албанії зустрічалися лише в спарингах. Влітку 2016-го команда Михайла Фоменка здолала балканців (3:1) перед чемпіонатом Європи з голами Степаненка, Ярмоленка та Коноплянки. А ще через два роки двійко останніх оформили по дублю в товариському побитті від Андрія Шевченка (4:1).

У 1998 році "синьо-жовті" розпочали цілу серію контрольних матчів зі збірною Грузії. Проти кавказців на цьому етапі власної історії Україні подобалося грати ледь не щорік. Перший спаринг завершився повним розгромом у Києві з дублем Реброва та голами Скаченка з Ковальовим. А от у дружньому візиті у відповідь в березні 1999-го опір грузинської команди був неабияким, тож долю зустрічі вирішив один гол Коновалова.

У лютому 2001 року Грузія влаштувала справжній подвиг, розписавши нульову нічию з командою Валерія Лобановського. Щоправда, "синьо-жовті" грали без головних зірок-легіонерів (Лужного, Реброва та Шевченка). Навесні 2002-го команди зіграли четвертий спаринг поспіль. Цього разу перемогу відсвяткували українці, в складі яких відзначилися Ребров і Тимощук. У лавах грузинів забив Бурдулі.

Нове побачення трапилося в тій же кваліфікації до ЧС-2006, де до групи з Україною і Грузією потрапила і збірна Албанії. Кавказька збірна в жовтні 2004 року завітала до Львова, що якраз прямував до статусу неприступної фортеці. "Синьо-жовті" під орудою Блохіна забили по голу в кожному з таймів зусиллями Бєліка та Шевченка. А ось через рік збірна України спокійно розписала з грузинами нічию у Тбілісі, коли на гол Ротаня кавказці відповіли забитим м'ячем Гахокідзе.

Невдовзі команди зустрілися знову. Цього разу – у відборі до Євро-2008. Жереб тоді був геть неприхильним до "синьо-жовтих". Збірній України дісталися в суперники Італія, Франція, непередбачувана Шотландія і слабші Грузія, Литва та Фарери. Важко команді Блохіна було вже в стартовому матчі проти кавказців. На гол Шевченка в Києві гості відповіли м'ячем Шоти Арвеладзе ще в першому таймі, а після перерви Деметрадзе вивів гостей вперед. І хоч Ротань відразу зрівняв рахунок, але вирвати перемогу наші футболісти змогли лише на 80-й хвилині зусиллями Русола.

І саме збірна Грузії фактично заклала старт краху всіх надій України на позитивний результат кваліфікації. У вересні 2007-го "синьо-жовті" зі швидким голом Шелаєва не втримали перемогу в Тбілісі. Під завісу зустрічі Сірадзе вирвав нічию для кавказької команди. Далі українська збірна програла Італії та Шотландії, а після розгрому Фарер примудрилася влетіти Литві (0:2). Зрештою, підопічні Блохіна набрали всього 17 очок і фінішували на 4-й сходинці. Перемога в спарингу 2015 року з голами Кравця і Коноплянки (2:1) навряд перекрила той провал "синьо-жовтих".

Найкоротша історія протистоянь у збірної України з Чехією. Уперше команди, які георграфічно розташовані не так далеко, зустрілися аж у 2011-му. Той спаринг став холодним душем для Блохіна в рамках підготовки до домашнього Євро-2012. "Синьо-жовті" основним складом "влетіли" чехам 0:4. Голами в складі команди Міхала Білека відзначилися Кадлєц (двічі), Резек і Коларж. Товариський матч рік потому завершився нульовою нічиєю.

Шанс поквитатися з чеською збірною випав у прем'єрній Лізі націй – сезону 2018/19. У вересні 2018-го команда Шевченка здобула вольову перемогу в Угерске-Градіште. На гол Шика в дебюті зустрічі "синьо-жовті" відповіли під завісу першого та другого таймів. Голами відзначилися Коноплянка та Зінченко. А ось у Харкові для перемоги вистачило забитого м'яча Маліновського. А восени 2021 року Чехія і Україна розійшлися миром у спарингу в експериментальних складах (1:1).

Отже, в протистоянні з Албанією перевага збірної України повна (+5, =1, -0). Натомість зі збірною Чехії результат трохи гірший, хоча в поєдинках із турнірним значенням "синьо-жовті" лише перемагали (+2, =2, -1). Нарешті з командою Грузії українська збірна жодного разу не програла, але двічі втратила очки в офіційних матчах (+6, =3, -0). Тож покращити статистику дружина Реброва матиме шанси вже восени.