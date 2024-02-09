Доминация, преимущество и дружба. Как сборная Украины против соперников по Лиге наций играла

"Сине-желтые" самую длинную историю противостояний имеют с албанской командой. Впервые с "горными орлами" сборная Украины пересеклась в квалификации к ЧМ-1998. Тогда из-за сложной ситуации безопасности домашние матчи за пределами родины вынуждена была играть Албания. Команде Йожефа Сабо пришлось лететь в испанскую Гранаду, где минимальную победу сборной принес как раз Ребров.

Второй матч с балканцами состоялся в августе 1997-го. На столичном НСК "Олимпийский" на нетопового соперника пришли солидные 38 тысяч болельщиков. Однако все они едва не стали свидетелями неприятной сенсации. Лишь на 87-й минуте "сине-желтые" сумели дожать албанцев. Наш герой – снова Ребров. А дальше был плей-офф с Хорватией и пролет мимо французского Мундиаля.

Новое свидание команд произошло в отборе к ЧМ-2006. Подопечные Олега Блохина сначала разобрались с албанской сборной в Тиране. В первом тайме отличился Русол, а после перерыва – Гусин. Матч в Днепропетровске турнирного значения для украинцев уже не имел, поэтому после гола Шевченко оборона "сине-желтых" дважды упустила Богдани. Спас украинцев местный любимец Ротань (2:2).

Далее сборные Украины и Албании встречались только в спаррингах. Летом 2016-го команда Михаила Фоменко одолела балканцев (3:1) перед чемпионатом Европы с голами Степаненко, Ярмоленко и Коноплянки. А еще два года спустя двое последних оформили по дублю в товарищеском избиении от Андрея Шевченко (4:1).

В 1998 году "сине-желтые" приступили к серии контрольных матчей со сборной Грузии. Против кавказцев на этом этапе собственной истории Украине нравилось играть едва ли не каждый год. Первый спарринг завершился полным разгромом в Киеве с дублем Реброва и голами Скаченко с Ковалевым. А вот в дружеском ответном визите в марте 1999-го сопротивление грузинской команды было незаурядным, поэтому судьбу встречи решил один гол Коновалова.

В феврале 2001 года Грузия устроила настоящий подвиг, расписав нулевую ничью с командой Валерия Лобановского. Правда, "сине-желтые" играли без главных звезд-легионеров (Лужного, Реброва и Шевченко). Весной 2002-го команды сыграли четвертый спарринг подряд. В этот раз победу отпраздновали украинцы, в составе которых отличились Ребров и Тимощук. В рядах грузин забил Бурдули.

Новое свидание состоялось в той же квалификации к ЧМ-2006, где в группу с Украиной и Грузией попала и сборная Албании. Кавказская сборная в октябре 2004 года посетила Львов, который как раз метил в статус неприступной крепости. "Сине-желтые" под руководством Блохина забили по голу в каждом из таймов усилиями Белика и Шевченко. А вот через год сборная Украины спокойно расписала с грузинами ничью в Тбилиси, когда на гол Ротаня кавказцы ответили забитым мячом Гахокидзе.

Вскоре команды встретились снова. В этот раз – в отборе к Евро-2008. Жребий тогда был совершенно неблагосклонен к "сине-желтым". Сборной Украины добрались в соперники Италия, Франция, непредсказуемая Шотландия и более слабые Грузия, Литва и Фареры. Тяжело команде Блохина было уже в стартовом матче против кавказцев. На гол Шевченко в Киеве гости ответили мячом Шоты Арвеладзе еще в первом тайме, а после перерыва Деметрадзе вывел гостей вперед. И хотя Ротань сразу сравнял счет, но вырвать победу наши футболисты смогли лишь на 80-й минуте усилиями Русола.

И именно сборная Грузии фактически заложила старт крушению всех надежд Украины на положительный результат квалификации. В сентябре 2007-го "сине-желтые" с быстрым голом Шелаева не удержали победу в Тбилиси. Под занавес встречи Сирадзе вырвал ничью для кавказской команды. Далее украинская сборная проиграла Италии и Шотландии, а после разгрома Фарер умудрилась влететь Литве (0:2). В конце концов подопечные Блохина набрали всего 17 очков и финишировали на 4-й строчке. Победа в спарринге 2015 года с голами Кравца и Коноплянки (2:1) вряд ли перекрыла провал "сине-желтых".

Самая короткая история противостояний у сборной Украины с Чехией. Впервые команды, географически расположенные не так далеко, встретились только в 2011-м. Этот спарринг стал холодным душем для Блохина в рамках подготовки к домашнему Евро-2012. "Сине-желтые" основным составом "влетели" чехам 0:4. Голами в составе команды Михала Билека отличились Кадлец (дважды), Резек и Коларж. Товарищеский матч год спустя завершился нулевой ничьей.

Шанс поквитаться с чешской сборной выпал в премьерной Лиге наций – сезона 2018/19. В сентябре 2018-го команда Шевченко одержала волевую победу в Угерске-Градиште. На гол Шика в дебюте встречи "сине-желтые" ответили под занавес первого и второго таймов. Голами отличились Коноплянка и Зинченко. А вот в Харькове для победы хватило забитого мяча Малиновского. А осенью 2021 года Чехия и Украина разошлись миром в спарринге в экспериментальных составах (1:1).

Следовательно, в противостоянии с Албанией преимущество сборной Украины полное (+5, =1, -0). Со сборной Чехии результат немного хуже, хотя в поединках с турнирным значением "сине-желтые" только побеждали (+2, =2, -1). Наконец с командой Грузии украинская сборная ни разу не проиграла, но дважды потеряла очки в официальных матчах (+6, =3, -0). Так что улучшить статистику дружина Реброва получит шансы уже осенью.