Доминированию доллара в мировой торговле ничто не угрожает, - глава Минфина США

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, пройдет "долгое время", прежде чем доллар США будет заменен в качестве ключевой резервной валюты в мировой экономике. При этом она выразила сомнение, что это произойдет "вообще когда-либо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, ранее первый заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат, заявила, что она ждет небольшое ослабление доминирующей роли доллара из-за санкций против России. Она сказала, что война также будет стимулировать внедрение цифровых финансов, от криптовалют до стейблкоинов и цифровых валют центральных банков.

Доминирование доллара как средства обмена в основном обусловлено силой экономики США, финансовой системы и доверием к финансовым рынкам США, заявила Йеллен на мероприятии, организованном аналитическим центром Атлантического совета.

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