RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Домінуванню долара у світовій торгівлі ніщо не загрожує, - глава Мінфіну США

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, пройде "довгий час", перш ніж Долар США буде замінений в якості ключової резервної валюти у світовій економіці. При цьому вона висловила сумнів, що це станеться "взагалі коли-небудь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Домінування долара як засобу обміну в основному обумовлено силою економіки США, фінансової системи і довірою до фінансових ринків США, заявила Єллен на заході, організованому аналітичним центром Атлантичної ради.

Зазначимо, раніше перший заступник керуючого директора МВФ Гіта Гопінат, заявила, що вона чекає невелике ослаблення домінуючої ролі долара через санкції проти Росії. Вона сказала, що війна також стимулюватиме впровадження цифрових фінансів, від криптовалют до стейблкоїнов і цифрових валют центральних банків.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки