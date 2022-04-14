Домінуванню долара у світовій торгівлі ніщо не загрожує, - глава Мінфіну США

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, пройде "довгий час", перш ніж Долар США буде замінений в якості ключової резервної валюти у світовій економіці. При цьому вона висловила сумнів, що це станеться "взагалі коли-небудь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Домінування долара як засобу обміну в основному обумовлено силою економіки США, фінансової системи і довірою до фінансових ринків США, заявила Єллен на заході, організованому аналітичним центром Атлантичної ради. Зазначимо, раніше перший заступник керуючого директора МВФ Гіта Гопінат, заявила, що вона чекає невелике ослаблення домінуючої ролі долара через санкції проти Росії. Вона сказала, що війна також стимулюватиме впровадження цифрових фінансів, від криптовалют до стейблкоїнов і цифрових валют центральних банків.