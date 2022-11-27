Домінантний данк Леброна в контратаці "Лейкерс": момент дня в НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс очолив підбірку найкрутіших епізодів ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
37-річний зірковий баскетболіст розкішно повернувся на паркет після травми стегна. Під завісу другої чверті легенда розігнав контрвипад "Лейкерс", на фініші якого з накидання Вестбрука оформив слемданк.
Стараннями Джеймса "Лос-Анджелес" здобули перемогу над "Сан-Антоніо" на виїзді (143:138). "Шістка" гостей оформив дабл-дабл, набравши 39 очок, зробивши 11 підбирань і віддавши 3 передачі. Він провів у грі 35,5 хвилин.
Для Леброна звітний поєдинок став лише другим після п'яти пропущених матчів поспіль. Він заліковував ушкодження внутрішньої поверхні стегна впродовж двох тижнів.
Дві перемоги поспіль над "Сан-Антоніо" дозволили лос-анджелесцям обійти суперника в турнірній таблиці Західної конференції НБА. Проте, "Лейкерс" досі поза межами зони плей-офф і йдуть останніми в Тихоокеанському дивізіоні.
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