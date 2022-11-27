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Доминантный данк Леброна в контратаке "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Леброн Джеймс оформил дабл-дабл (news.trenddetail.com)
Автор: Антон Федорцив

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс возглавил подборку самых крутых эпизодов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

37-летний звездный баскетболист роскошно вернулся на паркет после травмы бедра. Под занавес второй четверти легенда разогнал контрвыпад "Лейкерс", на финише которого с наброса Вестбрука оформил слэм-данк.

Стараниями Джеймса "Лос-Анджелес" одержали победу над "Сан-Антонио" на выезде (143:138). "Шестерка" гостей оформил дабл-дабл, набрав 39 очков, сделав 11 подборов и отдав 3 передачи. Он провел в игре 35,5 минуты.

Для Леброна отчетный поединок стал лишь вторым после пяти пропущенных матчей подряд. Он залечивал повреждение внутренней поверхности бедра в течение двух недель.

Две победы подряд над "Сан-Антонио" позволили лос-анджелесцам обойти соперника в турнирной таблице Западной конференции НБА. Тем не менее, "Лейкерс" до сих пор вне зоны плей-офф и идут последними в Тихоокеанском дивизионе.

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НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол