Домик на лето: какие цены на аренду загородных домов в безопасных регионах страны

Где сдается больше всего загородных домов

Летний сезон этого года нетипичен для украинцев. Из-за войны мало кто планирует традиционный отпуск или выезд за пределы страны, а география путешествий внутри страны пока ограничена.

Киевская область этим летом бьет рекорд. В мае-июне-2022 объявлений о сдаче в аренду загородной недвижимости на 88% больше, чем в аналогичный период 2021 года — около 5,5 тысяч.

Следующими, со значительным отрывом от столичного региона идут:

Днепропетровская область — 989 предложений;

Львовская область — 846 предложений;

Закарпатская область — 705 предложений;

Одесская область — 495 предложений.

В целом в относительно безопасных регионах с 1 мая по 20 июня было размещено 10,5 тысяч объявлений, что в 2,5 раза больше чем год назад.

Дом, коттедж или дача

Среди общего количества объявлений 69% составляют предложения арендовать целый дом. Значительно меньше предлагают коттеджи (11%), часть дома (9%) и дачи (6%). Почти не найти среди предложений дуплексов, клубных домов и таунхаусов — 5% в целом.

Фото: Леся Панченко

При этом, среди арендаторов наибольшим спросом пользуются клубные дома – в среднем 28 отзывов на объявления. Также среди лидеров предпочтений украинцев, по данным OLX Недвижимость, дом и дача в Днепропетровской и дом/часть дома в Полтавской областях.

Какая цена загородного дома в аренду

Наиболее дорогими предложениями сейчас являются коттеджи и дуплексы (дома на 2 семьи) в Киевской области. Их цена может достигать 40 тысяч гривен в месяц. Самая высокая стоимость дуплекса была зафиксирована на Львовщине – почти 35 тысяч гривен. Таунхаус можно найти в среднем за 18-20 тысяч грн. Однако в Днепропетровской области за такой тип жилья могут попросить 43 тысячи грн.

Самый бюджетный вариант загородной недвижимости — аренда части дома. Его стоимость в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4-5,5 тысяч гривен в месяц. Источник: ОLX Недвижимость

В общем, по сравнению с прошлым годом стоимость аренды вблизи крупных городов, а также в западных регионах Украины выросла. Исключением можно назвать дома на Киевщине, которые подешевели почти на 40% по сравнению с маем-июнем 2021 года. В то же время такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим в Украине. Также немало придется заплатить за дом на западе страны. А вот жить у моря в Одесской области будет относительно недорого и обойдется в 2-3 раза дешевле, чем на Закарпатье.

Дополнительные условия: лес, озеро, бассейн

Что касается дополнительных привлекательных характеристик и условий для летнего отдыха, то владельцы загородных домов также предлагают жилье: