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Домик на лето: какие цены на аренду загородных домов в безопасных регионах страны

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 07:16
Домик на лето: какие цены на аренду загородных домов в безопасных регионах страны Дома в Киевской области подешевели почти на 40%, но остаются саміми дорогимии в стране (фото Леся Панченко, РБК-Украина Realty)
Автор: Леся Панченко

Лето всегда было высоким сезоном для рынка аренды загородных домов в Украине. Но война внесла свои коррективы. Например цены и спрос на дома под Одессой значительно снизились, а возле Львова, наоборот, рекордно выросли.

Какие варианты сейчас предлагают арендодатели и станет ли аренда дома за городом более доступным способом выехать из города и отдохнуть, рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику OLX недвижимость.

Где сдается больше всего загородных домов

Летний сезон этого года нетипичен для украинцев. Из-за войны мало кто планирует традиционный отпуск или выезд за пределы страны, а география путешествий внутри страны пока ограничена.

Киевская область этим летом бьет рекорд. В мае-июне-2022 объявлений о сдаче в аренду загородной недвижимости на 88% больше, чем в аналогичный период 2021 года — около 5,5 тысяч.

Следующими, со значительным отрывом от столичного региона идут:

  • Днепропетровская область — 989 предложений;
  • Львовская область — 846 предложений;
  • Закарпатская область — 705 предложений;
  • Одесская область — 495 предложений.

В целом в относительно безопасных регионах с 1 мая по 20 июня было размещено 10,5 тысяч объявлений, что в 2,5 раза больше чем год назад.

Дом, коттедж или дача

Среди общего количества объявлений 69% составляют предложения арендовать целый дом. Значительно меньше предлагают коттеджи (11%), часть дома (9%) и дачи (6%). Почти не найти среди предложений дуплексов, клубных домов и таунхаусов — 5% в целом.

Домик на лето: какие цены на аренду загородных домов в безопасных регионах страны

Фото: Леся Панченко

При этом, среди арендаторов наибольшим спросом пользуются клубные дома – в среднем 28 отзывов на объявления. Также среди лидеров предпочтений украинцев, по данным OLX Недвижимость, дом и дача в Днепропетровской и дом/часть дома в Полтавской областях.

Какая цена загородного дома в аренду

Наиболее дорогими предложениями сейчас являются коттеджи и дуплексы (дома на 2 семьи) в Киевской области. Их цена может достигать 40 тысяч гривен в месяц. Самая высокая стоимость дуплекса была зафиксирована на Львовщине – почти 35 тысяч гривен. Таунхаус можно найти в среднем за 18-20 тысяч грн. Однако в Днепропетровской области за такой тип жилья могут попросить 43 тысячи грн.

Самый бюджетный вариант загородной недвижимости — аренда части дома. Его стоимость в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4-5,5 тысяч гривен в месяц.Домик на лето: какие цены на аренду загородных домов в безопасных регионах страныИсточник: ОLX Недвижимость

В общем, по сравнению с прошлым годом стоимость аренды вблизи крупных городов, а также в западных регионах Украины выросла. Исключением можно назвать дома на Киевщине, которые подешевели почти на 40% по сравнению с маем-июнем 2021 года. В то же время такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим в Украине. Также немало придется заплатить за дом на западе страны. А вот жить у моря в Одесской области будет относительно недорого и обойдется в 2-3 раза дешевле, чем на Закарпатье.

Дополнительные условия: лес, озеро, бассейн

Что касается дополнительных привлекательных характеристик и условий для летнего отдыха, то владельцы загородных домов также предлагают жилье:

  • на берегу водоемов — 116 объявлений;
  • у озера и леса — по 109 объявлений;
  • дом с бассейном — 244 объявления.

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