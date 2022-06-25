Будиночок на літо: яка ціна оренди заміських будинків в безпечних регіонах країни

Літо завжди було високим сезоном для ринку оренди заміських будинків в Україні. Але війна внесла свої корективи. Наприклад ціни та попит на будинки під Одесою значно знизилися, а біля Львову, навпаки, рекордно зросли.

Які варіанти нині пропонують орендодавці і чи стане оренда будинку за містом доступнішим способом виїхати з міста та відпочити, розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику OLX Нерухомість .

Де здається найбільше заміських будинків

Літній сезон цього року нетиповий для українців. Через війну мало хто планує традиційну відпустку чи виїзд за межі країни, а географія подорожей всередині країни наразі обмежена.

Київська область цього літа б’є рекорд. У травні-червні-2022 оголошень про здачу в оренду заміської нерухомості на 88% більше за аналогічний період 2021 року — близько 5,5 тисяч.

Наступними, зі значним відривом від столичного регіону йдуть:

Дніпропетровська область — 989 пропозицій;

Львівська область — 846 пропозицій;

Закарпатська область — 705 пропозицій;

Одеська область — 495 пропозицій.

Загалом у відносно безпечних регіонах з 1 травня по 20 червня було розміщено 10,5 тисяч оголошень, що в 2,5 рази більше ніж рік тому.

Будинок, котедж чи дача

Серед загальної кількості оголошень 69% складають пропозиції орендувати цілий будинок. Значно менше пропонують котеджі (11%), частину будинку (9%) та дачі (6%). Майже не знайти серед пропозицій дуплексів, клубних будинків та таунхаусів — 5% загалом.

Фото: Леся Панченко

При цьому, серед орендарів найбільшим попитом користуються клубні будинки – в середньому 28 відгуків на оголошення. Також серед лідерів уподобань українців, за даними OLX Нерухомість, будинок та дача в Дніпропетровській та будинок/частина будинку у Полтавській областях.

Яка ціна заміського будинку в оренду

Найбільш дорогими пропозиціями наразі є котеджі та дуплекси (будинки на 2 сім’ї) в Київській області. Їх ціна може сягати 40 тисяч гривень на місяць. Найвища вартість дуплексу була зафіксована на Львівщині – майже 35 тисяч гривень. Таунхаус можна знайти в середньому за 18–20 тисяч грн. Однак у Дніпропетровській області за такий тип житла можуть попросити 43 тисячі грн.

Найбюджетніший варіант заміської нерухомості — оренда частини будинку. Його вартість в різних областях України, за виключенням Закарпаття, не перевищує 4-5,5 тисяч гривень на місяць. Джерело: ОLX Нерухомість

Загалом, у порівнянні з минулим роком, вартість оренди поблизу великих міст, а також в західних регіонах України зросла. Виключенням є будинки на Київщині, які подешевшали майже на 40% у порівнянні з травнем-червнем 2021 року. Водночас таке житло в столичному регіоні все ще залишається найдорожчим в Україні. Також немало доведеться заплатити за будинок на заході країни. А от жити біля моря в Одеській області буде відносно недорого і обійдеться в 2-3 рази дешевше, ніж на Закарпатті.

Додаткові умови: ліс, озеро, басейн

Що стосується додаткових привабливих характеристик та умов для літнього відпочинку, то власники заміських будинків також пропонують житло: