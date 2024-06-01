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Домашня аптечка: що в ній має бути і як правильно зберігати ліки

Фото: що має бути в домашній аптечці (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Домашня аптечка - це передусім про безрецептурні препарати, які можуть полегшити ваш стан, якщо ви "підчепили" якийсь вірус, поранились або у вас з'явились алергічні симптоми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фармацевта Андрія Чимбара.

Що вам точно знадобиться?

Ось перелік того, що так чи інакше може знадобитись:

  • пластирі різних розмірів та форм;
  • стерильні бинти великих, середніх та малих розмірів;
  • принаймні дві стерильні пов’язки для очей;
  • трикутні бинти або косинка фіксуюча: допомагає знерухомити пошкоджену руку;
  • фіксуючий бандаж - часто продається з застібкою: легко стискає травмовану кінцівку при розтягненні суглобів та/або м’язів;
  • англійські шпильки;
  • стерильні рукавички;
  • щипці й ножиці;
  • пластир у котушці;
  • антисептичний крем;
  • вологі серветки без вмісту спирту;
  • термометр;
  • креми або спреї для полегшення зуду після укусів комах;
  • ліки проти алергії (антигістамінні);
  • дистильована вода для промивки ран;
  • хлоргексидин;
  • безрецептурні знеболювальні: парацетамол/ібупрофен.

Як правильно зберігати ліки?

Передусім варто подумати про місце, де ви їх зберігаєте, - доступне для дорослих і недоступне для дітей. За словами фармацевта, зі зберіганням препаратів усе просто: дивимось, що про умови зберігання, які пише виробник та виконуємо їх. 

"Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури - не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя", - розповів фармацевт.

Також фармацевт додає, що рідкі ліки не можна заморожувати: якщо з якихось причин сиропчик чи розчин замерз - без жалю викидаємо.

"Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур", - каже Чимбар.

Важливо

В аптечці не повинно бути ліків та медичних засобів із простроченими термінами придатності.

"Коли людині зле чи у випадку, коли немає часу перевіряти, можна не помітити, що в ліків вийшов термін використання", - пояснює спеціаліст.

Контролювати, що лежить у вашій аптечці, допоможе додаток від організації Ліки Контроль. Він містить сервіс "Безпечна аптечка” - там можна додати свої ліки у віртуальну аптечку та відстежувати їх терміни придатності. Завантажити додаток можна тут.

Раніше РБК-Україна писало, що потрібно обов'язково покласти в аптечку при відключеннях світла в Україні.

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Аптечка