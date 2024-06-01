Домашня аптечка: що в ній має бути і як правильно зберігати ліки

Домашня аптечка - це передусім про безрецептурні препарати, які можуть полегшити ваш стан, якщо ви "підчепили" якийсь вірус, поранились або у вас з'явились алергічні симптоми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фармацевта Андрія Чимбара.
Ось перелік того, що так чи інакше може знадобитись:
Передусім варто подумати про місце, де ви їх зберігаєте, - доступне для дорослих і недоступне для дітей. За словами фармацевта, зі зберіганням препаратів усе просто: дивимось, що про умови зберігання, які пише виробник та виконуємо їх.
"Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури - не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя", - розповів фармацевт.
Також фармацевт додає, що рідкі ліки не можна заморожувати: якщо з якихось причин сиропчик чи розчин замерз - без жалю викидаємо.
"Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур", - каже Чимбар.
В аптечці не повинно бути ліків та медичних засобів із простроченими термінами придатності.
"Коли людині зле чи у випадку, коли немає часу перевіряти, можна не помітити, що в ліків вийшов термін використання", - пояснює спеціаліст.
Контролювати, що лежить у вашій аптечці, допоможе додаток від організації Ліки Контроль. Він містить сервіс "Безпечна аптечка” - там можна додати свої ліки у віртуальну аптечку та відстежувати їх терміни придатності. Завантажити додаток можна тут.
Раніше РБК-Україна писало, що потрібно обов'язково покласти в аптечку при відключеннях світла в Україні.
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