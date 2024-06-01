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Домашняя аптечка: что в ней должно быть и как правильно хранить лекарства

Фото: что должно быть в домашней аптечке (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Домашняя аптечка - это прежде всего о безрецептурных препаратах, которые могут облегчить ваше состояние, если вы "подцепили" какой-то вирус, поранились или у вас появились аллергические симптомы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий фармацевта Андрея Чимбара.

Что вам точно пригодится?

Вот перечень того, что так или иначе может понадобиться:

  • пластыри разных размеров и форм;
  • стерильные бинты больших, средних и малых размеров;
  • по крайней мере, две стерильные повязки для глаз;
  • треугольные бинты или косынка фиксирующая: помогает обездвижить поврежденную руку;
  • фиксирующий бандаж - часто продается с застежкой: легко сжимает травмированную конечность при растяжении суставов и/или мышц;
  • английские шпильки;
  • стерильные перчатки;
  • щипцы и ножницы;
  • пластырь в катушке;
  • антисептический крем;
  • влажные салфетки без содержания спирта;
  • термометр;
  • кремы или спреи для облегчения зуда после укусов насекомых;
  • лекарства против аллергии (антигистаминные);
  • дистиллированная вода для промывки ран;
  • хлоргексидин;
  • безрецептурные обезболивающие: парацетамол/ибупрофен.

Как правильно хранить лекарства?

Прежде всего стоит подумать о месте, где вы их храните, - доступно для взрослых и недоступно для детей. По словам фармацевта, с хранением препаратов все просто: смотрим, что об условиях хранения, которые пишет изготовитель и выполняем их.

"Если в инструкции не указано о хранении при определенной температуре - не ставим препарат в холодильник, пытаясь продлить его жизнь", - рассказал фармацевт.

Также фармацевт добавляет, что жидкое лекарство нельзя замораживать: если по каким-то причинам сиропчик или раствор замерз - без сожаления выбрасываем.

"Не стоит также оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам", - говорит Чимбар.

Важно

В аптечке не должно быть лекарств и медицинских средств с просроченными сроками годности.

"Когда человеку плохо или в случае, когда нет времени проверять, можно не заметить, что у лекарства истек срок использования", - объясняет специалист.

Контролировать, что лежит в вашей аптечке, поможет приложение от организации Лекарства Контроль. Он содержит сервис "Безопасная аптечка" - там можно добавить свои лекарства в виртуальную аптечку и отслеживать их сроки годности. Загрузить приложение можно здесь.

Ранее РБК-Украина писало, что нужно обязательно положить в аптечку при отключениях света в Украине.

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