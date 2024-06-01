Домашняя аптечка: что в ней должно быть и как правильно хранить лекарства

Домашняя аптечка - это прежде всего о безрецептурных препаратах, которые могут облегчить ваше состояние, если вы "подцепили" какой-то вирус, поранились или у вас появились аллергические симптомы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий фармацевта Андрея Чимбара.
Вот перечень того, что так или иначе может понадобиться:
Прежде всего стоит подумать о месте, где вы их храните, - доступно для взрослых и недоступно для детей. По словам фармацевта, с хранением препаратов все просто: смотрим, что об условиях хранения, которые пишет изготовитель и выполняем их.
"Если в инструкции не указано о хранении при определенной температуре - не ставим препарат в холодильник, пытаясь продлить его жизнь", - рассказал фармацевт.
Также фармацевт добавляет, что жидкое лекарство нельзя замораживать: если по каким-то причинам сиропчик или раствор замерз - без сожаления выбрасываем.
"Не стоит также оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам", - говорит Чимбар.
В аптечке не должно быть лекарств и медицинских средств с просроченными сроками годности.
"Когда человеку плохо или в случае, когда нет времени проверять, можно не заметить, что у лекарства истек срок использования", - объясняет специалист.
Контролировать, что лежит в вашей аптечке, поможет приложение от организации Лекарства Контроль. Он содержит сервис "Безопасная аптечка" - там можно добавить свои лекарства в виртуальную аптечку и отслеживать их сроки годности. Загрузить приложение можно здесь.
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